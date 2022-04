Governador de Lugansk garante que russos controlam 80% da região

O governador de Lugansk disse esta quarta-feira que as forças russas controlam agora 80% do território, uma das duas regiões que integram o Donbass, no leste da Ucrânia, sob controlo de separatistas apoiados por Moscovo.

Antes da invasão russa em 24 de fevereiro, o governo de Kiev controlava 60% da região de Lugansk.

O governador, Serhiy Haidai, disse que os russos estão agora a ameaçar as cidades de Rubizhne e Popasna e exortou todos os residentes a abandonarem a zona imediatamente.

Donetsk, que também faz parte da região de Donbass, é outro dos territórios que tem sido alvo da ofensiva russa.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou mais de dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A ofensiva militar causou já a fuga de mais de 12 milhões de pessoas, mais de 5 milhões das quais para fora do país, de acordo com os mais recentes dados da ONU - a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).