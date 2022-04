Uber dá nova oportunidade à Região

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira, 21 de Abril, revela que o director-geral da Uber em Portugal alerta que a Madeira tem um novo caminho para inverter as restrições criadas aos TVDE, bastando para tal que siga a recente decisão do Tribunal Constitucional sobre o regime adoptado para os Açores. O alerta foi deixado numa carta aberta dirigida ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e ao chefe do Governo Regional, a que o DIÁRIO teve acesso.

31 crianças vítimas de violência sexual

Descubra os números relativos aos últimos seis anos que são revelados no relatório/balanço do projecto CARE 2.0, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

27 karts renovam frota com 20 anos

Na edição impressa de hoje fique a saber que a Associação de Karting da Madeira investe 45 mil euros para dar novo impulso à modalidade.

Destaque também para a Autarquia de São Vicente que vê com “preocupação” ameaças de morte a professora.

Madeira vai apoiar dois lares na Venezuela

Director das Comunidades inicia hoje naquele país uma visita oficial de 11 dias.

