Depois do calor a fazer lembrar o Verão, as temperaturas arrefeceram para valores mais normais para a época primaveril, ao ponto de terem atingido mínimos negativo no topo da ilha (-0,4ºC no Chão do Areeiro).

O mesmo valor extremo da temperatura mínima foi também registado ontem à noite.

O maior valor da temperatura mínima, esta noite, foi registado no Porto Moniz (16,1ºC).