Conservatório com 3 filmes seleccionados para o ‘AÇÃO08! – Festival de Vídeo Escolar’

‘Humans’, ‘Pedro e o Lobo’ e ‘Ardina Digital’ são as curtas-metragens, protagonizadas pelos alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, selecionadas para o ‘AÇÃO08! – Festival de Vídeo Escolar’.

Integrado nos XXII Encontros de Cinema de Viana, na categoria ‘Melhor Filme de Ficção – do Ensino Secundário’, as curtas vão ser exibidas no dia 4 de Maio, no Teatro Municipal Sá de Miranda, em Viana do Castelo. Os vencedores serão divulgados em Maio.

As curtas ‘Pedro e o Lobo’ e ‘Ardina Digital’, surgiram no âmbito do Clube Europeu do Conservatório, dinamizado pelas professoras Alexandrina Alves e Lina Garanito, tendo como realizadores os alunos Pedro Prioste e Carolina Andrade, respectivamente. Já o filme ‘Humans’, também sob a realização desta aluna, foi idealizado para a 11.ª edição do Concurso Madeira Curtas, de onde saiu vencedor na categoria de ‘Melhor Curta-Metragem’.

Os 3 projectos fílmicos, com estreia marcada a nível nacional, foram orientados pela professora Angelizabel Freitas, com o apoio técnico do Núcleo de Produção Audiovisual do Conservatório, coordenado pelo professor Alexandre Neves.

Organizado pela ‘AO NORTE - Associação de Produção e Animação Audiovisual’, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, o ‘Ação08! - Festival de Vídeo Escolar’ decorre no âmbito dos XXII Encontros de Cinema de Viana do Castelo.

O principal objectivo é promover a práctica e a cultura audiovisual em contecto escolar e é, também, aberto a todas as turmas, grupos de alunos ou Clubes de Cinema das escolas portuguesas do Ensino Básico e do Ensino Secundário.