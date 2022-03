Entrega de kits de iniciação ao Badminton ao Clube Escola do Estreito

A Associaçao de Badminton da Região Autónoma da Madeira (ABRAM) procedeu, ontem, à entrega de kits de iniciação à modalidade de Badminton ao Clube Escola do Estreito.

A entrega teve lugar no Pavilhão da Escola Básica do Estreito de Câmara de Lobos e marca o regresso da modalidade a Câmara de Lobos, um município com enorme historial no Badminton e com inúmeros atletas Campeões Nacionais, nomeadamente Telma Santos, Helena Pestana, Rúben Vieira, Jorge Abreu, Teresa Figueira, Ana Freitas, Cláudia Figueira, Hugo Rodrigues, Nuno Silva, Ruben Vieira, Rui Campos, entre outros. Câmara de Lobos destaca-se, também, por ter sido um dos municípios regionais com participação na Taça dos Campeões Europeus.

Na ocasião, o presidente da Direcção da ABRAM, referiu que o regresso do Badminton ao Estreito de Câmara de Lobos é uma mais-valia para a modalidade, assim como para os clubes já filiados, que, desta forma, vão ver impulsionada uma maior competitividade.

A entrega dos kits foi feita no decorrer de um treino do clube, contando com a presença do presidente da direcção da ABRAM, António Gonçalves, e por Filipe Neto, do Clube Escola do Estreito. Presentes estiveram, também, as técnicas estagiárias Fátima Abreu e Ana Santos, bem como os novos atletas da modalidade.