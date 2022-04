Miguel Albuquerque na abertura do I Encontro Insular de Contabilistas

O presidente do governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, vai participar na cerimónia de abertura do I Encontro Insular de Contabilistas. O evento vai realizar-se no dia 22 de Abril, no Museu Casa da Luz, no Funchal.

Organizado pela Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), o evento, tem em vista aproximar a instituição dos seus membros e promover a descentralização das conferências e dos serviços.

Esta iniciativa será repartida por um dia de conferência, dia 22, subordinada ao tema 'A Fiscalidade nas Regiões Autónomas' e uma jornada de convívio, agendada para 23 de Abril, no Parque Desportivo de Água de Pena, no concelho de Machico.

Na conferência agendada para o Museu Casa da Luz estão ainda confirmadas as presenças da bastonária, Paula Franco, do presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Jorge Veiga França, da directora regional da Autoridade Tributária, Lina Camacho, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado.

Da Região Autónoma dos Açores virão o presidente da Câmara do Comércio e Indústria Ponta Delgada, Mário Fortuna e a presidente da Câmara Municipal de Lages do Pico, Ana Catarina Terra Brum.



Este evento estava previsto inicialmente para 20 e 21 de Março de 2020, contudo foi cancelado devido ao início da pandemia.