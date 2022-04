I Liga com dia importante na corrida pela Liga Conferência Europa

A I Liga de futebol vive hoje um dia importante na discussão pelo acesso à Liga Conferência Europa, com os jogos Vitória de Guimarães-Paços de Ferreira e Famalicão-Gil Vicente, da 30.ª jornada.

Numa ronda marcada pelo dérbi lisboeta de domingo, entre Sporting e Benfica, o Gil Vicente poderá dar um passo firme para consolidar o quinto posto, mas para isso precisa de quebrar o ciclo de duas derrotas seguidas, e três jogos sem vencer, na visita a Famalicão, 14.º e ainda em luta pela manutenção.

Com sete pontos de atraso para os gilistas, o Vitória de Guimarães deve preocupar-se também com a proximidade do Paços de Ferreira, sétimo colocado, a apenas três pontos, até porque a sexta posição poderá proporcionar o acesso às provas continentais, caso Sporting ou FC Porto conquistem a Taça de Portugal.

A equipa vimaranense tentará regressar aos triunfos no seu estádio, após duas derrotas consecutivas -- com a atenuante de terem ocorrido frente a Sporting e FC Porto -, numa jornada que arranca com a receção do 'aflito' Arouca (15.º posicionado) ao Santa Clara (oitavo).

No sábado, o FC Porto procura bater em casa o Portimonense (12.º) e aumentar, provisoriamente, de seis para nove pontos a vantagem sobre o campeão Sporting, segundo colocado, que, no dia seguinte, recebe o Benfica, terceiro, a nove pontos dos 'leões'.

Programa da 30.ª jornada:

- Sexta-feira, 15 abr:

Arouca -- Santa Clara, 15:30.

Famalicão -- Gil Vicente, 18:00.

Vitória de Guimarães -- Paços de Ferreira, 20:30.

- Sábado, 16 abr:

Moreirense -- Tondela, 15:30.

Belenenses SAD -- Vizela, 18:00.

Marítimo -- Boavista, 18:00.

FC Porto -- Portimonense, 20:30.

- Domingo, 17 abr:

Sporting -- Benfica, 20:30.

- Segunda-feira, 18 abr:

Estoril Praia -- Sporting de Braga, 20:30.