Presidente do comité militar da NATO visita Coreia do Sul para estreitar cooperação

O presidente do comité militar da NATO, o almirante Ron Bauer, concluiu hoje uma visita à Coreia do Sul com o objetivo de discutir como as duas partes poderão promover uma cooperação mais estreita.

Bauer chegou ao país a 09 de abril, a convite do chefe do Estado-Maior sul-coreano, o general Won In-chul, indicou a NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte) em comunicado.

No início da visita, o presidente do comité militar aliado deslocou-se ao Cemitério Nacional de Seul e ao Observatório Dora, situado no ponto mais setentrional da Linha de Demarcação Militar na Zona Desmilitarizada entre as duas Coreias.

Nas suas reuniões com o ministro da Defesa, Suh Wook, e com o chefe do Estado-Maior, Ron Bauer debateu "a importância de trabalhar com parceiros democráticos com ideias semelhantes" e a forma de aumentar a interoperabilidade entre a NATO e as Forças Armadas da Coreia do Sul.

Como precisou a Aliança Atlântica, as conversações centraram-se especificamente nos desafios da segurança atuais e emergentes, incluindo as armas de destruição maciça e a defesa cibernética, além da promoção do intercâmbio de informação.

"Nos próximos meses, ambos os dirigentes terão as suas equipas a trabalhar para alcançar uma cooperação tangível e concreta", indicou a organização.

Por outro lado, Bauer reiterou que a NATO "apoia plenamente o objetivo de uma desnuclearização completa, verificável e irreversível da península da Coreia".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica reuniram-se na semana passada com o seu homólogo sul-coreano, assim como com os da Austrália e Nova Zelândia, para debater os riscos no Pacífico, especialmente procedentes da China - desafios que serão incluídos no conceito estratégico que a Aliança aprovará na cimeira que realizará em junho em Madrid e que, segundo afirmaram vários dirigentes, será muito marcada pelas ameaças à segurança que a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em curso desde 24 de fevereiro, está a provocar.