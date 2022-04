PSP fiscaliza transportes de matérias poluentes e oficinas na Madeira

Entre os dias 19 e 22 de Abril a Polícia de Segurança Pública vai efectuar diversas operações, de forma a “assegurar o cumprimento das disposições legais e regulamentares referentes à protecção do Ambiente, bem como prevenir e investigar os respectivos ilícitos”.

A operação ‘Planeta Azul I’ irá incidir na fiscalização dos transportes de matérias poluentes, bem como na fiscalização de oficinas no que diz respeito ao tratamento dos seus resíduos e no âmbito da protecção animal, quer sejam animais de companhia ou selvagens.

O Comando Regional da PSP lembra que no dia 22 de Abril celebra-se o Dia Mundial da Terra, altura em que milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu compromisso na preservação do ambiente e da sustentabilidade da Terra. Assim, “a PSP junta-se a estes milhões como forma de contribuir para esta sustentabilidade do planeta, recordando a todos que diariamente adoptem comportamentos que se identifiquem com o compromisso acima assumido”.