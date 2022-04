PS questiona silêncio do Governo sobre “os atentados ambientais” nas dunas do Porto Santo

Miguel Brito, vereador do PS e deputado na Assembleia Legislativa da Maderira, defende que o Governo Regional explique “de forma detalhada e o mais rapidamente possível” as intervenções que têm sido feitas nas dunas do Porto Santo

Através de vários testemunhos de foto e vídeo recolhidos nos últimos dias, Miguel Brito explica que são visíveis máquinas de escavação de grande porte e as marcas nas dunas por elas deixadas.

“A lei é clara no que se refere à preservação das dunas do Porto Santo, não sendo permitido qualquer tipo de intervenções ou escavações. É importante saber quem foi o responsável, por que razão o fez, se o Governo Regional tinha conhecimento deste gravíssimo atentado e o que irá fazer”, refere Miguel Brito, considerando que “o Executivo não pode estar, por um lado, a congratular-se com um prémio de melhor destino de praia e, depois, permitir este tipo de atentados que nada tem a ver com preservação e conservação do nosso bem mais precioso”.

O também vereador do PS na autarquia local questiona igualmente o silêncio do presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, que considera “sempre muito solícito a fazer reivindicações ou críticas, exceto quando se trata de questões que deveriam ser tratadas por si ou pelo Governo Regional.”