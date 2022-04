Golden Residence Hotel Madeira recebe distinção internacional

O operador turístico Schauinsland Reisen distinguiu o Golden Residence Hotel Madeira com o prémio 'TOP HOTEL PARTNER 2021', que reflecte a qualidade do serviço prestado, do produto e da relação com o operador.

Este hotel de 4 estrelas, situado na costa sul da ilha recebe este galardão pela segunda vez, demonstrando a satisfação dos clientes, mesmo num ano "tão exigente como foi 2021", refere nota enviada à redacção.

“Conquistar novamente esta distinção deixa-nos muito orgulhosos, especialmente após dois anos tão exigentes por causa da pandemia do Covid-19. Conseguimos manter o foco no cliente, preservar a qualidade do serviço prestado, e superar as expectativas dos clientes que nos visitaram no último ano. Acreditamos que o excelente serviço e atenção cuidadosa para os pequenos detalhes fazem a diferença.” Arcília Martim, directora do Golden Residence Hotel Madeira

Com vista sobre o mar e sobre falésias , o hotel tem espaços abertos para que se possa aproveitar ao máximo a luz natural. "Dispõe de design moderno e luxuoso com áreas públicas funcionais e confortáveis, com vista a proporcionar o descanso, a serenidade, a leitura e a socialização com os diversos hóspedes no Funchal. As maravilhosas vistas panorâmicas sobre o mar e as plantações de bananas criam uma atmosfera única. Mais do que um hotel, o Golden Residence é a solução perfeita para umas férias onde o bem-estar e descontração têm um novo significado", conclui o comunicado.