Os perigos do mau uso da lixívia

A lixívia, também conhecida por hipoclorito de sódio, não é um detergente. Na realidade, este produto é um poderoso desinfetante que parece limpar, devido ao seu forte poder oxidante, mas na verdade apenas oxida e branqueia a sujidade.

Não devemos usar regularmente este tipo de produto para limpeza.

A sua utilização é justificada em áreas hospitalares ou em locais de processamento de alimentos, quando o que se pretende é uma desinfeção eficaz e com regularidade a baixo custo.

A lixívia pode ser eficaz na eliminação de odores e garante a desinfeção quando devidamente utilizada.

Porém usá-la regularmente tem um impacto muito negativo não só para o meio ambiente, como também na saúde de quem a utiliza.

Riscos para a sua saúde:

- Quando misturado com amónia (ou gás amoníaco) o produto origina um gás mortal muito prejudicial para a saúde, uma vez que a inalação desses gases provoca uma deficiência gradual dos órgãos, tais como: os rins, fígado e pulmões. Lembre-se que até a urina e alguns detergentes de casa de banho contêm amoníaco;

- É altamente corrosivo para a pele, podendo provocar queimaduras e ulceração;

- Na sua forma gasosa, o cloro pode criar dioxinas, um composto cancerígeno relacionado também com deficiências na gestação, aborto, infertilidade, diabetes e doenças imunológicas;

- Não se deve misturar a lixívia com outros tipos de produtos! Quando produtos diferentes são misturados, existem grandes hipóteses de se criar uma reação química perigosa e não uma mistura forte e melhor;

- Evite misturar a lixívia com água quente, pois essa combinação gera um efeito de aerossol com vapores tóxicos.

Meio Ambiente:

- A sua eliminação pelos esgotos, em contacto com a água residual e com outros minerais formam uma série de toxinas perigosas, designadas como poluentes orgânicos persistentes, uma vez que permanecem na água ou no solo e levam anos a desaparecer;

Medidas a tomar caso:

Seja Inalado

A lixívia não contém substâncias classificadas como perigosas por inalação, no entanto, no caso de sintomas de intoxicação é recomendado retirar a pessoa que inalou o produto do local de exposição e proporcionar ar fresco.

Solicitar cuidados médicos caso os sintomas se agravem ou persistam.

Haja contacto com a pele

Este produto não é classificado como perigoso em contacto com a pele. Contudo, caso isto ocorra, é recomendado tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele com água ou tomar um duche, caso necessário, com água fria e sabão neutro. Em caso de persistirem os sintomas é importante consultar um médico.

Haja contacto com os olhos

Enxaguar os olhos com água em abundância à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar esfregar ou fechar os olhos. No caso de usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, caso contrário pode provocar um dano adicional.

Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possível.

Em caso de ingestão

Solicitar assistência médica imediata. Não induzir o vómito, porque a expulsão do estômago pode provocar danos na mucosa do trato digestivo superior (boca, faringe, esófago e estômago) e a sua aspiração ao trato respiratório. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afetadas na ingestão. No caso de perda de consciência não administrar nada por via oral até a supervisão de um médico. Deve permanecer em repouso.

Existem muitas outras opções de limpeza mais seguras e eficazes, no entanto a difícil mudança de mentalidades é o fator que mais contribui para alteração destes hábitos. É difícil convencer alguém que sempre utilizou lixívia, com algum sucesso, a mudar de produto.

Em áreas como hotelaria, onde pelo menos 65% da satisfação dos clientes está relacionada ao departamento de Housekeeping, o odor a lixívia é considerado altamente incomodativo e associado à limpeza barata e, por esta razão, é pouco recomendada.

