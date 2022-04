Sócios com direito a bilhete suplementar para jogo com o Boavista

Os sócios do Marítimo, para o jogo deste sábado diante do Boavista, para além de terem acesso gratuito ao estádio, terão, uma vez mais, direito a um bilhete suplementar de acompanhante, que pode ser levantado na Loja do clube ao Almirante Reis, ou na bilheteira do estádio no dia do jogo.

O clube informa ainda que já se encontram à venda os bilhetes para o público em geral, aos preços de 5 euros (Bancadas Topo Norte e Sul), 10 euros (bancada nascente) e 15 euros (bancada poente), podendo os mesmos serem comprados na Loja do Marítimo situada no Almirante Reis ao longo da semana e na Loja Nike e na bilheteira do estádio no dia do jogo.

O Marítimo recebe o Boavista no sábado de Páscoa pelas 18 horas, em jogo da 30ª jornada da I Liga.