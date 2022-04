Carlos Barradas aborda a obra de Teixeira de Pascoaes

A sexta sessão do Clube de Leitura da Biblioteca Municipal do Funchal, que acontece depois da Páscoa, no dia 27 de Abril, terá como convidado Carlos Barradas, que abordará a obra do escritor Teixeira de Pascoaes. A iniciativa que acontece às 18h30 será moderada pela jornalista Cláudia Sousa.

Carlos Barradas, natural do Estreito de Câmara de Lobos, é licenciado em Ciências da Cultura e mestre em Estudos Linguísticos e Culturais pela Universidade da Madeira, estando presentemente a frequentar o doutoramento em Estudos Globais, pela Universidade Aberta. Tem colaborado com o Projecto Aprender Madeira, na preparação do Dicionário Enciclopédico da Madeira, nomeadamente com a elaboração de diversas entradas.

A actividade é aberta ao público, mas é limitada a 15 participantes, pelo que é necessária inscrição, que pode ser feita através do correio eletrónico [email protected]