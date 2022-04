Exportação garante 25% da facturação da Ilhopan

“Felizmente já estamos com crescimento face ao período de pré-pandemia, na casa dos 10%” destacou Ricardo Adão, administrador da Ilhopan – Panificação e Pastelaria, empresa que hoje recebeu a visita do presidente do Governo Regional.

Indicador que faz prever “um ano com algum interesse” para a empresa dedicada à padaria e pastelaria ultracongelada, que abriu portas em 1998. Com “volume de negócios a rondar os 5 milhões de euros”, neste primeiro trimestre de 2022 regista “crescimento acima dos 10%”, razão para reconhecer que as “perspectivas são muito positivas”, ao perspectivar que no final deste ano a empresa possa registar entre “10 a 15% de aumento” no volume de negócios face ao período de pré-pandemia.

Com “cerca de 80 funcionários”, a Ilhopan tem procurado adaptar-se às exigências ao “investir em maquinaria” para assegurar “processos muito mais eficientes” e assim poder “dar vazão à procura” registada.

Ricardo Adão revelou que “cerca de 25% do volume de negócios” provém da exportação de produtos regionais, nomeadamente bolo do caco, bolos de mel, broas e milho frito. Além de Portugal continental, o principal mercado ‘além-fronteiras’ é a Inglaterra.

A quota de mercado reparte-se “um terço para a hotelaria, outro terço para a distribuição a retalho (supermercados) e outro terço para exportação e alguma restauração regional”.

Fruto do “aumento considerável de matérias primas no final do ano passado”, pela primeira vez nos últimos dez anos a Ilhopan aumentou já este ano o preços dos produtos.

“Agora estamos a ver o que é que acontece com a questão da guerra [na Ucrânia], no entanto temos algumas notícias do Governo Regional que vai apoiar através do POSEI, o que à partida o custo da farinha poderá não sofrer um impacto tão elevado”, embora registe que “os componentes que estão a aumentar”, daí a incerteza quanto à eventual necessidade de reajustar preços.

O portfólio de produtos da Ilhopan tem principal destaque para a doçaria e padaria madeirense. A maioria dos produtos são comercializados em grandes superfícies comerciais, bem como em hotelaria. A estratégia de crescimento da empresa tem-se centrado muito no fomento da qualidade do produto e na competitividade, permitindo assim alcançar novos mercados, como clientes em Portugal Continental, Inglaterra e Alemanha.