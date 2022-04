ONG portuguesa vai inaugurar cinco escolinhas comunitárias no sul de Moçambique

A organização não-governamental (ONG) portuguesa AIDGLOBAL vai inaugurar cinco escolinhas comunitárias no distrito de Chibuto, no sul de Moçambique, uma iniciativa que visa contribuir para o desenvolvimento de qualidade na primeira infância.

"A construção destas escolinhas e a sua dinamização contribuirão, a médio ou longo prazo, para a redução da pobreza e para uma maior equidade e inclusão de crianças e jovens", disse Susana Damasceno, presidente da direção da ONG Ação e Integração para o Desenvolvimento Global (AIDGLOBAL), citada num comunicado da organização enviado à comunicação social.

As cinco escolinhas comunitárias serão inauguradas entre os dias 12 e 22 deste mês, devendo beneficiar 300 crianças, dos 3 aos 5 anos, residentes em Chibuto, na província de Gaza, sul de Moçambique.

Segundo a organização, as escolinhas baseiam-se num modelo pedagógico "assente em recursos locais e sustentáveis", com foco no ensino bilingue, no qual as crianças adquirem competências também através de jogos e cantigas em língua changana, falada nas comunidades de Chibuto, e em língua portuguesa.

"Os maiores avaliadores do impacto desta nossa abordagem pioneira -- os pais -- comentam que os seus filhos estão felizes por ir à sua Escolinha, mostram saber novas coisas", referiu Susana Damasceno.

De acordo com a ONG, 271 crianças foram inscritas neste ano letivo, numa iniciativa criada no âmbito do projeto "Educadores em Movimento -- Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância".

O projeto, implementado pela AIDGLOBAL, é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e cofinanciado pelo Camões -- Instituto da Cooperação e da Língua.