Confraria Enogastronómica da Madeira lidera Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas

Os novos órgãos sociais da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas (FPCG) tomaram posse este sábado, 9 de Abril, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Mira.

A única lista candidata, encabeçada pela Confraria Enogastronómica da Madeira, foi eleita no passado dia 26 de Março, na sede da Confraria dos Nabos e Companhia.

O novo presidente da Direcção da Federação, Alcides Nóbrega, da Confraria Enogastronómica da Madeira, congratulou-se pela honrosa eleição da lista e comprometeu-se a unir e a reavivar o movimento confrádico nacional após dois anos "muito difíceis, com pouca actividade, devido ao impacto da pandemia".

Os órgãos sociais contam com representantes de Norte a Sul do País, com a seguinte constituição:

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Confraria Gastronómica das Tripas à Moda do Porto – Hélio Loureiro

Secretários:

Confraria do Queijo do Rabaçal – Carlos Alberto Rodrigues Góis

Confraria da Gastronomia do Ribatejo – José António da Cruz

Suplentes:

Confraria do Queijo de São Jorge – António Manuel da Silveira Azevedo

Confraria da Castanha – Alberto Correia

CONSELHO DIRECTIVO

Presidente: Confraria Enogastronómica da Madeira – Alcides Nóbrega

Vice-Presidentes:

Confraria dos Gastrónomos da Região de Lafões – Carlos Alberto Rodrigues de Almeida

Confraria do Atum – António Manuel Cipriano Cabrita

Real Confraria da Matança do Porco – Dalila Gameiro Salvador

Confraria dos Sabores da Abóbora – Dulcínia Martins Sereno

Confraria Gastronómica “Gastrónomos dos Açores” – António José Cavaco

Confraria dos Ovos Moles – Sérgio Pedro Ribau Esteves

Suplentes:

Confraria do Cabrito Estonado – Cristina Maria Dias Garcia

CONSELHO FISCAL

Presidente: Confraria das Almas Santas de Areosa e do Leitão – Miguel Castanheira

Relatores:

1º Relator: Confraria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramulo – Paulo Manuel Candeias Farinha Roberto

2º Relator: Confraria Gastronómica da Amadora – Vera Sofia Barbosa da Gama Rodrigues

Suplentes:

Confraria do Pão, da Regueifa e do Biscoito de Valongo – Rosa Maria de Sousa Martins Rocha

Confraria da Gastronomia do Alentejo – António Joaquim Barrocas Guerra.