Madeira com 670 casos diários na semana passada nas contas da DGS

O mais recente 'Relatório de Situação Semanal da covid-19' divulgado pela Direcção-Geral da Saúde atribui à Madeira 4.739 novos casos de covid-19 na semana passada (menos 228 do que na semana precedente), entre 22 e 28 de Março, o que resulta numa média diária de 677 novas infecções pelo vírus SARS-CoV-2.

O mesmo documento atribui à Região, no período em apreço, 11 óbitos (mais 4 do que na semana anterior).

Já no terceiro 'Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da covid-19', da DGS e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), divulgado, também, esta sexta-feira, a Madeira volta a surgir como a única região do país onde o número de novos casos de covid-19 regista uma tendência crescente. No todo nacional, esse número por 100.000 habitantes, acumulado nos últimos 7 dias, foi de 731 casos, com tendência estável em todas as regiões de saúde do continente e nos Açores.

O R(t), de acordo com o mesmo documento, apresenta um valor inferior a 1 a nível nacional (0,97) e em todas as regiões, indicando uma tendência decrescente.

Mortalidade aumenta 11% em Portugal A mortalidade específica por covid-19 está nas 28 mortes por um milhão de habitantes e aumentou 11% em relação aos 14 dias anteriores, adianta o relatório sobre a situação epidemiológica hoje divulgado.

O número de pessoas com esta doença internadas em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência estável, correspondendo a 25% (no período em análise anterior foi de 26%) do valor crítico definido de 255 camas ocupadas.

Na Madeira, recorde-se que, segundo o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), através do 'Boletim Internamento' divulgado diariamente, estavam UCI quatro pessoas, no dia de ontem, de um total de 99 doentes infectados internados.

Madeira regista mais uma morte associada à covid-19 A Madeira registou, no dia de ontem, mais um óbito associado à covid-19. Até à data, desde o início da pandemia, a Região já somou 240 mortes com infecção por SARS-COV-2, tendo a informação sido anunciada pelo mais recente ‘Boletim Internamento’ do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).

De referir que, tendo em conta a situação pandémica nacional, a DGS optou por revelar, diariamente, o número de novos casos, os internamentos e os óbitos. Na Madeira, o número de doentes com covid-19 hospitalizados e o número de óbitos já é divulgado desde o dia 1 de Fevereiro, embora o número de novos casos diários não seja omitido.