Madeira com 708 casos diários de covid-19 na semana passada segundo a DGS

A Madeira tem registado uma média diária de 708 novos casos de covid-19, de acordo com a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O último Relatório de Situação, que agora tem uma publicação semanal, refere que, na semana de 15 a 21 de Março, no somatório houve mais 560 novas infecções do que na semana anterior. São, também, atribuídos à Região, nesse período, sete óbitos associados à covid-19, mais três do que o número total da semana precedente.

Já no Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da covid-19, que foi igualmente divulgado hoje pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), a Madeira surge como a única região do País onde se verifica uma tendência crescente da covid-19.

O número de novos casos de infecção por SARS-CoV-2/covid-19, por 100.000 habitantes, acumulado nos últimos 7 dias, foi de 731 casos, com tendência estável a nível nacional e em todas as regiões de saúde, excepto na Região Autónoma da Madeira, que apresentou uma tendência crescente. Relatório de Monitorização da Situação Epidemiológica da covid-19

Da análise dos diferentes indicadores, o INSA e DGS concluem que a epidemia de covid-19, a nível nacional, mantém transmissibilidade muito elevada com tendência estável. Além disso, apontam que o sistema de saúde apresenta capacidade de acomodar um aumento de procura por doentes com a doença, que pode vir a acontecer nos próximos dias, dado o aumento do número de casos na população acima dos 65 anos.

O impacto na mortalidade geral é reduzido, não obstante a mortalidade específica de covid-19 se encontrar acima do valor de referência definido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

As recomendações da DGS apontam para a manutenção da vigilância da situação epidemiológica desta doença e é recomendada a manutenção das medidas de proteção individual nos grupos de maior risco e a vacinação de reforço.

O R(t) apresenta um valor inferior a 1 a nível nacional (0,97) e em todas as regiões, indicando uma tendência decrescente.