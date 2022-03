Universidade da Madeira 'junta-se' à Dupla DP para valorização socioprofissional

A Universidade vai assinalar um protocolo com a Dupla DP, no próximo dia 1 de abril, às 14h30, no Edifício da Reitoria, ao Colégio dos Jesuítas. Este documento tem por objectivo a promoção de iniciativas e a realização de acções conjuntas, com incidência na valorização socioprofissional.

"As acções e iniciativas previstas neste acordo de cooperação contemplam a conceção e promoção de acções de formação e actualização de conhecimentos e competências de natureza técnico-profissional, a desenvolver, nomeadamente através da realização de colóquios, conferências, cursos de formação e aperfeiçoamento, estágios e sessões de esclarecimento e outros encontros de âmbito técnico-profissional; e a cooperação ao nível de recursos humanos e logísticos, que contribuam para promoção de competências técnico-profissionais e permitam a informação e actualização de conhecimentos aos colaboradores da Dupla DP & Associados S.A. e aos estudantes da UMa", refere nota desse estabelecimento de ensino superior.

A UMa e a Dupla DP & Associados S.A consideraram de mútuo interesse colocar em adenda ao protocolo um acordo específico com vista à colaboração no domínio da Licenciatura em Design, nomeadamente no que se refere à realização de estágios.