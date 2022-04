O Santuário da Nossa Senhora do Monte foi pequeno para a quantidade de familiares, turistas e fiéis que se juntaram para a peregrinação internacional ao túmulo do Beato Carlos I de Habsburg.

Numa Adoração ao Santíssimo Sacramento, em austríaco, foi abordada a vida do Beato Carlos, na Madeira.

As comemorações do centenário do falecimento do Beato Carlos, tiveram início este ano e contam com diversas iniciativas até 2023.