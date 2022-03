"À conversa com..." decorre hoje no Conservatório

"À conversa com..." é assim que se chama uma série de encontros, promovidos pelo Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira, onde 10 alunos entrevistam 10 docente, movidos pela partilha pedagógica e intercultural.

Na sessão de hoje, os professores ucranianos, Volodymyr Petryakov e Iryna Kozina, respondem a questões relacionadas à música e aos instrumentos musicais que tocam.

A questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, torna-se também pertinente, onde o professor Volodymyr Petryakov, realça que se vivem tempos difíceis e que tem ainda familiares que estão a tentar sair da Ucrânia.

A música também ajuda a "esquecer" durante alguns minutos a realidade, mas também reflecte os sentimentos que são sentidos.

O Conservatório tem neste momento professores de diversas nacionalidades e que através destas sessões, vão partilhar com o público especificidades contextuais e culturais do estudo e prática instrumental do seu país de origem.

Estas iniciativas vão decorrer nos dias 7, 15 e 25 de Março, mas também nos dias 20 e 28 de Abril, pelas 14 horas, no Salão Nobre do Conservatório.