'Música nos Museus' leva Varejenta ao 'Henrique e Francisco Franco'

Está marcada para o próximo dia 25 de Março a actuação do projecto Varejenta, no Museu Henrique e Francisco Franco, no âmbito da iniciativa 'Música nos Museus'.

O duo composto por Lara Nunes, que tocará Rajão e Rajão Dobrado e Roberto Moniz que, para além de cantar, irá tocar Viola d’Arame, 'sobe' ao palco pelas 19 horas.

Na sua performance os dois músicos juntam, por vezes, outros instrumentos como Machete, Viola dedilhada, Rajão Dobrado, Viola Machete e Viola d’Arame Requinta.

Para adquirir o seu bilhete basta se dirigir à bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, ou então pode comprá-lo online, através da Ticketline. O valor de cada bilhete é de 5 euros. O espaço tem uma lotação de 50 pessoas.

Face às medidas em vigor, é necessário apresentar um dos seguintes documentos: certificado de vacinação; certificado de recuperado; teste TRAg negativo; declaração médica caso não possa ser vacinado.