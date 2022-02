ISAL partilha resultados do projecto 'INCLUDE'

O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) promove, a 26 de Fevereiro, sábado, um evento de divulgação da iniciativa intitulada INCLUDE (Intercultural Communication and Linguistic Upgrade in a Digital Environment).

O projecto, financiado pelo Programa Erasmus+ e coordenado por três instituições participantes (Bjelovar University of Applied Sciences, na Croácia; Aristotle University of Thessaloniki, na Grécia; ISAL, na Madeira, Portugal), visa desenvolver as competências comunicativas e linguísticas dos estudantes, com o objectivo de capacitá-los para o mercado de trabalho global. Instituto Superior de Administração e Línguas

O projecto, que surgiu no contexto global da pandemia da COVID-19 e que foi desencadeado pela necessidade crescente de práticas inovadoras numa era de forte adaptação ao meio digital, chega agora ao fim, após um ano de diversas iniciativas.

Estas iniciativas são estimuladas no seio da comunidade ISAL e permitem a partilha de boas práticas e do conhecimento resultante de meses de investigação, através de iniciativas piloto para o livre acesso a nível internacional. Instituto Superior de Administração e Línguas

Os resultados do projecto e os testemunhos dos alunos que participaram activamente nos workshops promovidos serão apresentados no próximo sábado, dia 26 de Fevereiro, às 10 horas, numa sessão aberta a toda a comunidade em ambiente virtual, através da plataforma Zoom, cujo link já se encontra disponível na rede social do ISAL.