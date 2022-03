PSD/Açores defende reforço de verbas para a energia nos arquipélagos da UE

O deputado social-democrata Paulo Moniz, eleito pelos Açores para a Assembleia da República, defendeu em Paris um reforço de verbas para a autonomia energética das regiões arquipelágicas, para além do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O social-democrata, que falava na qualidade de vice-presidente da Comissão de Assuntos Europeus do parlamento, numa reunião plenária da COSAC - Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos da União dos Parlamentos da União Europeia, defendeu sexta-feira, em Paris, "reforços nas verbas para a autonomia energética das regiões arquipelágicas, para além das previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dada a pressão económica resultante do conflito na Ucrânia".

Citado em nota de imprensa do PSD/Açores, Paulo Moniz frisou que o PRR "foi pensado numa realidade temporal em que a pressão agora imposta pela invasão da Ucrânia não existia".

O parlamentar sublinhou que "as ilhas das regiões arquipelágicas ultraperiféricas da Europa, pela sua constituição geográfica, e do ponto de vista dos seus sistemas elétricos isolados, não podem beneficiar da transmissão transeuropeia de interligação de redes".

Paulo Moniz disse que estas "são ilhas em que a intermitência e a volatilidade da produção de energias renováveis assumem um particular desafio tecnológico e de engenharia para, a tempo, poder-se resolver esse problema da autonomia e independência energéticas".

O deputado referiu que "os enormes investimentos programados para as ilhas e arquipélagos da Europa, e que têm de ser feitos, vão provavelmente necessitar de um reforço das verbas disponíveis e que não estavam previstas no planeamento do PRR".

"O desafio da autonomia energética coloca-se a todos nós, europeus. E é um desafio acrescido, pois as realidades de ilha são também Europa, e são parte integrante deste projeto de construção e consolidação da soberania e afirmação do bloco europeu", apontou o parlamentar social-democrata.