Mais casamentos e menos divórcios no segundo ano da pandemia

Casamentos sobem, divórcios baixam. Esta é a manchete deste domingo do seu DIÁRIO, numa edição que trás muitas mais notícias de realce.

"Número de matrimónios aumentou 32% em 2021 face a igual período do ano anterior, mas ficou ligeiramente abaixo do registado em 2019. Quanto as dissoluções, registaram-se mais em 2020", resumimos a manchete que pode ler na página 8.

Quanto às outras notícias, leia a reportagem com o título Condenado a 25 anos luta para ser mestre. Na foto, um homem com uma máscara a cobrir a face. "Foi o primeiro recluso do Estabelecimento Prisional do Funchal a concluir uma licenciatura. Amanhã defende tese de mestrado. Emanuel P. não quer sair da cadeia nas mesmas condições em que entrou", resumimos o que pode ler na página 6 e 7.

Na Política, destaque para o Congresso do PSD. Sim à coligação mas com recados ao CDS intitulamos, para explicar que a "estratégia de Albuquerque com unanimidade no primeiro dia de um congresso em que Calado teve um discurso à líder e Miguel de Sousa apontou o caminho de Lisboa ao presidente do partido". Para ler nas páginas 4 e 5.

Duas outras notícias se evidenciam na primeira página. Região vai ter uma delegação do Banco Português de Fomento, para ler na 11 e Funchal declara guerra a grafitos, na 10.

Duas outras notícias se evidenciam na primeira página. Região vai ter uma delegação do Banco Português de Fomento, para ler na 11 e Funchal declara guerra a grafitos, na 10.

