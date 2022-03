Congresso do PSD-M em dois minutos

Vídeo resume a manhã de trabalhos do XVIII congresso do PSD-M, na qual foi aprovada, por unanimidade e aclamação, a moção de estratégia de Miguel Albuquerque, "Madeira Sempre".

Moção de Albuquerque aprovada por unanimidade e aclamação O 18º Congresso do PSD/M acaba de aprovar, por unanimidade e aclamação, a moção de estratégia de Miguel Albuquerque, "Madeira Sempre".

O congresso regional do partido, decorre entre hoje e amanhã, 5 e 6 de Março, no Centro de Congressos da Madeira, com a presença de 800 delegados e do líder nacional, Rui Rio, no encerramento.