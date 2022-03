PSD afirma que investimento no restauro é uma realidade na Região

O PSD salientou, hoje, a importância do restauro para o sector da Cultura na Região. “Falar de património é falar também de restauro e daqueles que se dedicam, com o seu trabalho, a recuperar partes da nossa história, seja em dar uma nova vida a gravuras gastas e apagadas ou a objetos e relíquias destruídos pelo tempo”, afirmou o deputado Nuno Maciel.

Foi no âmbito do Roteiro de Proximidade sobre Cultura que o Grupo Parlamentar do PSD visitou duas empresas deste setor, a ISOPO e a ELAS. Os profissionais destas empresas já estiveram envolvidos nos diversos trabalhos de restauro que têm sido desenvolvidos na Região nos últimos anos. ‘Os tetos mudéjares da Sé do Funchal' são um dos exemplos da envergadura do trabalho realizado, "um trabalho aplaudido e admirado por todos os que já tiveram oportunidade de visitar".

“Todo este trabalho requer profissionais qualificados, a Madeira é uma Região que detém um património vastíssimo que importa valorizar e tem sabido aproveitar o know-how destas pessoas para preservar e conservar um dos seus bens mais preciosos, a sua história", indica o deputado. Na ocasião, fez questão de frisar que o investimento do Governo Regional nessa área já permitiu, inclusive, por a descoberto verdadeiras obras de artes, até então escondidas.

"Investimento público que, segundo o deputado, serve de incentivo ao surgimento e desenvolvimento de novas de empresas de uma área muito específica como é esta do restauro, possibilitando a criação de novos postos de trabalho, o que, conforme realçou, não só é bom para a economia regional como também para a oferta de profissionais neste setor", refere nota do partido.