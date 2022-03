Iniciativa solidária da JSD Ribeira Brava arranca com sucesso

O primeiro dia de recolha de donativos para a Ucrânia, uma iniciativa da JSD Ribeira Brava decorreu ontem.



A fase dramática, violenta e instável que se vive naquele país levou a que os elementos desta juventude partidária unissem esforços para conseguirem recolher vários bens de primeira

necessidade que serão posteriormente entregues na LogisLink, na Cancela, a fim de serem enviados para a Ucrânia.



“Sentimos a necessidade de ajudar aqueles que mais precisam neste momento tão difícil que estão a viver e não conseguimos ficar indiferentes, por isso, decidimos tomar a iniciativa de recolher donativos (nomeadamente roupas, fraldas, brinquedos, alimentos, medicamentos, produtos de higiene, lanternas e sacos-cama) para adicionar aos restantes angariados por toda a ilha”, esclareceu o presidente da JSD Ribeira Brava, Ilton Fernandes.



Neste primeiro dia de recolha, os jovens sociais-democratas conseguiram angariar aproximadamente 30kg de enlatados, 3 quilos de comida para animais, 17 quilos de comida para bebé, 20 quilos de produtos de higiene, 20 pacotes de fraldas e mais de 33 sacos e caixas de roupa.



O presidente da JSD Ribeira Brava enaltece e agradece a disponibilidade e solidariedade da população que se deslocou à sede do PSD Ribeira Brava neste sábado, a fim de ajudar a população ucraniana, mostrando uma vez mais a união do povo madeirense.



A iniciativa continua hoje, na sede do PSD Ribeira Brava, no mesmo horário de hoje (9h às 19h).



A Junta de Freguesia da Ribeira Brava, por reconhecer mérito a esta campanha da JSD local, decidiu associar-se à mesma, facultando a sua instalação como ponto de recolha de donativos nos dias úteis, das 10h às 17h30.



No próximo fim-de-semana (12 e 13 de março) continua a angariação de donativos na sede do PSD Ribeira Brava.