"Albuquerque tem todas as condições" para ser líder do PSD

Rui Rio diz não querer comentar o facto de Miguel Albuquerque ter sido desafiado durante o Congresso do PSD-M a candidatar-se à liderança do PSD nacional, ainda que dissesse que “tem todas as condições e todas as capacidades como outros têm”, disse há instantes, à chegada ao Centro de Congressos onde vai participar no XVIII Congresso dos social-democratas.

“Não quero entrar nisso. Acho que em termos éticos o líder que sai a última coisa que faz é imiscuir-se naquilo que o partido deve fazer o que em o deve substituir, acho que eticamente não devo fazer”, afirmou o presidente demissionário que elogiou o progresso que a Madeira tem vindo a registar com políticas social-democratas.

Quanto a uma coligação pré-eleitoral com o CDS/PP na Região, Rio concorda considerando fazer sentido uma vez que já existe um acordo parlamentar com os centristas, no entanto deixou nas mãos da Comissão Política Regional, presidida por Miguel Albuquerque