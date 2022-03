Quase tudo igual nos órgãos do PSD-M

Tal como se antevia e sem surpresas apenas deu entrada na Mesa do Congresso do XVIII do PSD-M uma e somente uma lista aos diferentes órgãos do PSD-M.

Assim, João Cunha e Silva voltará a assumir a Mesa do Congresso, terá como ‘vices’ Paulo Fontes e Adolfo Brazão e como secretário Francisco Jardim Ramos e como secretária Sónia Pereira.

Para o Conselho Regional o primeiro nome dos 71 elementos a surgir no topo da lista é o de Miguel de Sousa

Para o Conselho de Jurisdição o nome escolhido é o de Rui Abreu que continua também no lugar. A Comissão Política será liderada, naturalmente por Miguel Albuquerque.