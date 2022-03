'Espremedor de laranjas' está de volta

Que sumo ficará no copo político após dois dias do Congresso 'laranja'? Quem no partido será mais espremido e quem denotará mais liquidez discursiva? Qual o delegado que provocará mais azedume e quem vai ser uma seca? Quem dará que falar e que fazer? Quem vai claramente necessitar mais de vitamina C rumo às eleições de 2023?

A propósito do 18.º congresso do PSD-M, o DIÁRIO terá em destaque de quando em vez, o 'espremedor de laranjas', sejam elas amargas ou doces, de casca grossa ou formosas.

O espremedor, que até já andou em reuniões magnas do PSD, volta de novo para que seja líquido o que nem sempre tem solidez.

Na prática é um espaço para incorporar comentários, críticas, posts, fotografias e videos sobre o que se diz no Casino da Madeira e que invade a Região das notícias e das opiniões.