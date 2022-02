Congresso do PSD/Madeira vai envolver cerca de 1.000 pessoas

O congresso do PSD/Madeira, que decorre entre 5 e 6 de Março no Centro de Congressos da Madeira, é aberto à sociedade civil e irá envolver cerca de 1.000 participantes, referiu, esta tarde, o secretário-geral, José Prada, no final da reunião da Comissão Política.

“A Comissão Política agradece e louva a disponibilidade, o trabalho e a lealdade de todos aqueles que cessam funções dos diferentes órgãos do Partido, esperando, dos novos elementos que tomam posse no Congresso Regional, a mesma postura, a mesma dedicação e a mesma entrega à defesa do interesse superior desta Região e a uma luta que é comum contra a esquerda e as injustiças de que os Madeirenses têm sido alvo”, afirmou o dirigente social-democrata.

A Comissão Política destacou a recente vitória do Partido nas Eleições Legislativas Nacionais de Janeiro. a quinta vitória consecutiva desde 2019, bem como a expressiva votação que elegeu a lista liderada por Miguel Albuquerque para mais um mandato à frente do partido.

Também foi destacada a "importante realização da Universidade Jota", no passado fim-de-semana

CONCLUSÕES DA REUNIÃO DA COMISSÃO POLÍTICA DO PSD/MADEIRA