Ricardo Nascimento admite refiliação

Ricardo Nascimento é uma das figuras presentes no XVIII Congresso do PSD-M. O autarca ribeira-bravense deixou a militância do partido para liderar uma lista de independentes, Ribeira Brava Primeiro, admitiu, há instantes, voltar a filiar-se.

“Talvez sim”, disse esboçando um sorriso comprometedor.

“Vim ao Congresso porque fui convidado”, explicou à entrada do Centro de Congressos curiosamente tinha a seu lado tinha Jorge Santos, actual vereador e elemento indicado pelo PSD-M.