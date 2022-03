"Estabilidade em primeiro lugar"

À entrada do XVIII congresso regional do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque - que renova hoje posse líder dos social-democratas madeirenses - definiu as prioridades do partido e voltou a remeter uma eventual coligação com o CDS para "mais perto do desafio eleitoral".

"Nós neste momento temos uma conjuntura nacional e internacional muito difícil e, por conseguinte, é fundamental perceber que os acordos parlamentares e de governo e autárquicos entre o CDS e o PSD exigem, em primeiro lugar, estabilidade governativa, parlamentar e autárquica", disse, ressalvando que não "adiou" a coligação.

"A questão da coligação é uma questão que deve ser debatida mais à frente, mais perto do desafio eleitoral mas vai competir à comissão política fazer essa análise", reiterou.

Quando ao congresso deste sábado, servirá para "fazer um balanço daquilo que foi o percurso do PSD e fazer uma avaliação dos objectivos estratégicos (se foram cumpridos ou não)", adiantou Albuquerque.

"Amanhã a intervenção incidirá mais nos desafios que temos pela frente", acrescentou.

Miguel Albuquerque toma posse como presidente do PSD/Madeira pela quinta vez consecutiva no XVIII congresso regional do partido, que decorre entre hoje e amanhã, 5 e 6 de Março, com a presença de 800 delegados e do líder nacional, Rui Rio, no encerramento.