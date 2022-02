Coligação é para ser tratada "no momento oportuno, não no Congresso"

A desejada - por Albuquerque - Coligação entre o PSD e o CDS é assunto para ser discutido no "momento oportuno, não no Congresso" esclareceu hoje o presidente do PSD Madeira.

Miguel Albuquerque falava à margem de visita a estabelecimento comercial na zona da Cancela.

Questionado sobre os avanços e recuos em relação à coligação, que vem manifestado desde a noite eleitoral de 30 de Janeiro, assegurou que “não há avanço nenhum e recuo nenhum. O que eu disse e nunca alterei é que nós temos um governo estável de coligação que até ao último dia do mandato vai-se manter e trabalhar em consonância”, garantiu, na presença do líder parceiro, Rui Barreto, que é também secretário regional da Economia.

Miguel Albuquerque lembra que na Moção que leva ao Congresso do Partido em Março “está clarinho que o nosso parceiro preferencial é o CDS”, sendo que essa decisão só deve ser tomada “no momento oportuno” sendo que ainda falta ano e meio de mandato para sublinhar que o desejado acordo só deve ser estabelecido na altura oportuna, sendo certo que “em principio será uma coligação”, reforça.