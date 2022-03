Albuquerque destaca os méritos da coligação e garante ovação a Calado

A primeira ovação do congresso, depois do líder e Jardim, foi para Pedro Calado que Albuquerque referiu como um "excelente vice-presidente" de quem teve de abdicar para ganhar o Funchal. Porque, como diz o líder que continua a discursar, a política é feita "de riscos".

O presidente do PSD/M destacou as cinco vitórias consecutivas do partido, desde 2019, "cinco eleições, cinco vitórias" e "cinco eleições, cinco derrotas da esquerda centralista".

"A estratégia delineada foi um sucesso", garante Albuquerque que até agora já fez referência aos méritos da coligação com o CDS, nas eleições regionais e autárquicas.

"Neste partido todos somos importantes", afirmou Albuquerque, lendo o que escreveu na moção de estratégia que está em avaliação neste congresso em que faz um forte apelo à unidade.

Numa intervenção longa, Albuquerque elogiou a estrutura do partido, os TSD, a JSD, os Autarcas Sociais-Democratas - o PSD reconquistou a maioria das câmaras e juntas de freguesia -, o "melhor grupo parlamentar", os deputados à Assembleia da República e Parlamento Europeu, mas também o Núcleo de Emigrantes que vê a sua presença reforçada em todos os órgãos do PSD/M.