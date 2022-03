Escuderia de Fórmula 1 Haas 'corta' russo Nikita Mazepin

A escuderia de Fórmula 1 Haas rescindiu hoje o contrato que tinha com o piloto russo Nikita Mazepin, assim como com o seu patrocinador Uralkali, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

"A Haas F1 decidiu dar por terminado, com efeito imediato, a sua relação com o patrocinador Uralkaki, assim como o contrato com o piloto Nikita Mazepin", anunciou a escuderia nas redes sociais.

No mesmo comunicado, a Haas afirma que, "como o resto da comunidade da Fórmula 1, está surpreendida e triste pela invasão à Ucrânia", acrescentando desejar que "o conflito se resolva de forma rápida e pacífica".

Nikita Mazepin, de 23 anos, chegou à Haas F1 em 2021, época em que fez equipa com o alemão Mick Schumacher, sendo que nenhum dos dois pilotos conseguiu pontuar -- não acabaram nenhum dos 22 grandes prémios entre os 10 primeiros.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.