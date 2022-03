"A fraqueza nunca é uma solução política"

A situação na Ucrânia, uma "situação nefasta", marcou o início da intervenção de Miguel Albuquerque que voltou a garantir todo o apoio aos ucranianos que cá estão e todos os que vão chegar.

Uma guerra que, sublinha o líder do PSD-M, mostra que "a fraqueza nunca é uma solução" e esse é o exemplo que quer para o partido.

Albuquerque fez um balanço ao que foram as eleições, desde 2019, quando, disse, o poder central procurava colocar na Madeira "um cavalo de Tróia", um candidato "insuflado pelos media e pelas redes sociais" que seria um "ente obediente às imposições coloniais".

O PSD ganhou as eleições e fez coligação de governo com o CDS - primeira referência à coligação - e ganhou as eleições nacionais seguintes.

Albuquerque considera que este congresso é o espaço para avaliar se a sua direcção cumpriu o que propunha no último congresso e é claro ao dizer que sim.

A crise pandémica, sublinha, mostrou um "exemplo cívico" dos madeirenses, "apesar do abandono" da República à Região.

"Queria manifestar todo o agradecimento aos profissionais da saúde, protecção civil e segurança social", afirmou o líder do PSD que também destacou o apoio dado às populações e empresas, "mais uma vez sem solidariedade do Estado".