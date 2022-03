OPEP confirma aumento da oferta de 432.000 barris de petróleo por dia a partir de Maio

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os 10 aliados, incluindo a Rússia, confirmaram hoje que um aumento da oferta de petróleo de 432.000 barris por dia entrará em vigor em maio, como planeado em julho de 2021.

A informação foi anunciada pelos delegados dos 23 países da aliança OPEP+ num comunicado no qual atribuem "a atual volatilidade" dos preços do petróleo aos "acontecimentos geopolíticos em curso", e não aos fundamentos do mercado.

A decisão foi tomada consensualmente na videoconferência ministerial da aliança OPEP+, composta pelos 13 membros da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e 10 produtores independentes, incluindo a Rússia, acrescenta o comunicado.

Tal como na sua última reunião, em 02 de março, a sessão foi extraordinariamente rápida, tendo durado cerca de 11 minutos, sem dar acesso à imprensa, e o resultado foi o antecipado pelos mercados depois de vários líderes do grupo terem defendido nos dias anteriores a manutenção do atual acordo.

No comunicado final, os ministros sublinham o seu consenso de que "as perspetivas apontam para um mercado bem equilibrado, e que a atual volatilidade não se deve a fundamentos, mas a desenvolvimentos geopolíticos em curso".

Nesta base, decidiram avançar com o roteiro adotado em julho do ano passado para regressar gradual e cautelosamente ao nível de produção pré-pandemia, com aumentos mensais moderados, até setembro.

Isto implica "confirmar a decisão de ajustar a produção coletiva para cima em 0,432 milhões de barris por dia no mês de maio de 2022", disseram.

Os delegados dos 23 países da aliança OPEP+ Decidiram também reunir-se novamente no dia 05 de maio.