Cotação do barril Brent sobe 2,79% para 113,35 dólares

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 2,79%, para os 113,35 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,08 dólares acima dos 110,27 com eu fechou as transações na terça-feira.

O Brent voltou a subir após duas sessões consecutivas em baixa, depois de o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmar que não há avanços nas negociações sobre a invasão russa da Ucrânia e antecipar que "há muito a fazer" a esse respeito.

Para esta subida também contribuiu as dúvidas dos EUA sobre a alegada retirada das tropas russas dos arredores de Kiev.

"As ações têm mais impacto dos preços do que as palavras. Se a guerra na Ucrânia não reduzir a intensidade, o sentimento de subida vai persistir", assinalou em a consultora Rystad Energy.