Barril do Brent abre a semana em alta, a valer 111 dólares

O preço do barril do petróleo Brent para entrega em maio subiu hoje 3,24% no mercado de futuros de Londres, situando-se nos 111,13 dólares, muito condicionado pela evolução da guerra na Ucrânia.

O petróleo bruto de referência na Europa continuou hoje a tendência de alta com que terminou na sexta-feira, quando a sua negociação foi concluída nos 107,64 dólares.

O mercado mantém-se atento aos desenvolvientos da guerra na Ucrânia e os seus efeitos na oferta do petróleo, na sequência das sanções internacionais impostas contra a Rússia.

Ao mesmo tempo, os países ocidentais mantêm-se a trabalhar em projetos para substituir os hidrocarbonetos russos por fontes alternativas de abastecimento.