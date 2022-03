Gonçalo M. Tavares cabeça-de-cartaz da I Feira do Livro de Santa Cruz

A I Feira do Livro de Santa Cruz, que foi hoje apresentado na Casa da Cultura, decorrerá sob o tema ‘Ser alto com a cabeça', frase inspirada no livro ‘O Senhor Valéry e a Lógica’, do escritor Gonçalo M. Tavares, que é também o cabeça-de-cartaz da Feira, marcando presença logo no primeiro dia com um curso sobre escrita e imaginação.

Oito stands, 60 participantes, mais de mil alunos e cinco dias de feira com conversas literárias, apresentação de livros, música, teatro, performances, oficinas criativas e fogo-de- artifício são também outros dos atrativos desta iniciativa, que decorre entre os dias 20 e 25 de abril, na promenade dos Reis Magos.

O programa foi detalhado pela directora técnica da feira, Raquel Gonçalves, que explicou que o certame pretende ser um hino à literatura e à imaginação como mecanismos de liberdade e de pensar o mundo.

É a arte que sempre nos salva e torna mais altos, o que se viu perfeitamente na pandemia da covid-19, período durante o qual, isoladas em casa, as pessoas usaram a arte, a música e a leitura de histórias para afastar a solidão e o medo. Leituras em ‘streaming’, crónicas literárias, música nas varandas, desenhos nas casas com mensagens de esperança, foram os vários recursos que fizeram da arte e da imaginação tábuas de salvação para uma situação extrema". Raquel Gonçalves

Raquel Gonçalves sublinhou que, mais do que nunca, é importante a literatura como ferramenta de pensamento e a arte e imaginação como exercícios de liberdade, principalmente num mundo onde nada é garantido, como se vê agora com a guerra na Ucrânia.

A vice-presidente Élia Ascensão, com o pelouro da cultura, também realçou a ligação da temática e programa da Feira ao início dos festejos dos 50 anos do 25 de Abril, e ao assinalar dos 100 anos do nascimento de Nobel da Literatura, José Saramago, que inspirará uma das oficinas que decorrerá em torno do livro ‘A maior flor do mundo’.

Élia Ascensão destacou e agradeceu o papel das escolas nesta feira do livro, retomando assim a ponte com a comunidade interrompida durante a pandemia.

Já o presidente Filipe Sousa sublinhou o orgulho de lançar a I Feira do Livro, principalmente num momento de particular dificuldade para as autarquias com as consequências orçamentais da guerra em curso na Ucrânia.

De salientar que a Feira contará com oito stands, que serão ocupados pela FNAC, DRC, Xarabanda, SPEA, Clip d’Aguarela, Leya, Luís Freches e bibliotecas municipais.

Além do escritor Gonçalo M. Tavares são também convidados da feira Ana Cristina Pereira, Cláudio Hochman e Beniko Tanaka, Carlos Mil Homens, Helena Rebelo, Diana Pimentel, Violante Matos, André Escórcio, Luísa Paolinelli, Valentina Ferreira, Joana Martins, Marta Caires, Catarina Claro, Rita Vilhena, entre outros.

O cartaz da iniciativa, inspirado no mote da feira, é da autoria de Pedro Sousa.