Não à guerra, sim à paz

1 - Mario Soares em 2008 afirmou que: “ A NATO, cercando a Rússia, e instalando na Polónia e na República Checa, bases de mísseis, começa a ser uma ameaça para a Rússia que a pode tornar agressiva. Um perigo!”

2 - O ex- Presidente da República, criticava a NATO de se ter tornado um verdadeiro braço armado dos EUA e de estar a fazer estragos noutras regiões do mundo, Caucaso , zonas do Mar Cáspio e Mar Negro e países limítrofes da Rússia ocidental.

3 - Soares apontou o dedo ao Vice Presidente dos EUA, Dick Cheney, que no fim de mandato fez uma recente visita altamente desestabilizadora para dar ,em nome da NATO apoio à Georgia.

4 - Disse Soares que a Nato, criada como organização defensiva, está tornar-se, por pressão dos neoconservadores americanos uma ameaça à PAZ e alertava para a união Europeia ter calma.

5 - Nunca pensei citar Soares na minha vida, votei nele naquele combate contra Freitas do Amaral, por orientação do meu partido e não estou arrependido.

6 - A NATO foi criada em 1949 e Portugal salazarista foi membro fundador desta aliança defensora do mundo livre.

7 - O Pacto de Varsóvia foi constituído em 1955, uma aliança militar entre a URSS e sete países socialistas do chamado bloco do Leste.

8 - Hoje assistimos a uma guerra incrível na Ucrânia. Vemos a corrida aos armamentos, temos o aumento do custo de vida para os cidadãos do mundo inteiro. Aumentam as doenças e o consumo de medicamentos.

9 - Faço minhas as palavras de um capitão de Abril.

Espero que a guerra em directo sensibilize mais os seres humanos do Planeta para a Paz, de que para a generalização da estúpida mortandade de inocentes e enriquecimento dos fornecedores de armamento e material bélico.

Fornecer armas e enviar dezenas de voluntários para combater, instigar a mais ódio é de uma indignidade e hipocrisias insuportáveis.

Que se passa com os dirigentes europeus?

Vassalagem aos dois imperialistas capitalistas, Rússia e EUA/NATO.

10 - Porque tenho a experiência da Guerra Colonial, porque ainda hoje sofro quando penso nos meus camaradas mortos e ou feridos, bem como os que do lado do inimigo tiveram a mesma sorte. Sou um apoiante da Paz que passa por lutar contra o fascismo, contra a escalada da guerra, da confrontação, das agressões e ingerências imperiais. Sou a favor do desarmamento, contra o alargamento da NATO, e pela sua dissolução. Sou a favor de um sistema de segurança colectiva na Europa. Sou pelo respeito dos direitos e soberanias dos povos.