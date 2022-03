SESARAM promove jantar solidário para ajudar vítimas da guerra

A Comissão de Internos e a Direcção do Internato Médico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM), em parceria com o chef Octávio Freitas e o Grupo Hoteleiro Four Views, promovem esta sexta-feira, 25 de Março, um jantar solidário para ajudar as vítimas e refugiados do conflito armado na Ucrânia. O evento terá lugar no Hotel Four Views Baía, pelas 19h30.

Os bilhetes para o jantar solidário, aberto a toda a população, estão à venda na recepção do Hotel, pelo valor de 35 euros por pessoa, a serem pagos em numerário.

Em nota emitida, o SESARAM destaca que o jantar buffet "destina-se a todos os que, pelo apreço de uma boa refeição, queiram contribuir para um fim solidário".