UE quer "forte parceria" com países do Golfo para diminuir dependência do petróleo e gás russos

O Alto Representante da União Europeia (UE) para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, disse hoje que a UE quer "desenvolver uma forte parceria com os países do Golfo" para deixar de depender do petróleo e gás russos.

"Estamos à procura de outros fornecedores e aqui no Golfo há vários que nos podem fornecer petróleo e gás. Especialmente aqui no Qatar", disse Borrell, em declarações aos jornalistas, no âmbito do Fórum de Doha.

O diplomata espanhol salientou que o Qatar vai aumentar a sua produção, mas sublinhou que isso vai demorar algum tempo.

"Planeamos ter vários fornecedores, mas não num curto espaço de tempo. Há duas maneiras, dar o gás a outro cliente ou produzir mais, e isso leva tempo", apontou.

Na sexta-feira, em Bruxelas, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comprometeu-se a fazer todos os possíveis para aumentar as exportações de gás natural liquefeito (GNL) para a UE em 67,5%, em apoio aos esforços do bloco europeu para prescindir dos hidrocarbonetos russos.

Borrell fez também referência a esse compromisso dos Estados Unidos, acrescentando que também há gás na América Latina ou em África.

"A nossa unidade [na UE] permite-nos procurar contratos coletivos. Estas são coisas que não podem ser feitas da noite para o dia, mas podem ser feitas. E nós vamos fazê-lo. Estaremos livres da dependência do petróleo e do gás russos num curto período de tempo", concluiu.