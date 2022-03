Governo dos Açores insiste no desaconselhamento das viagens a São Jorge

O secretário da Saúde do Governo dos Açores, Clélio Meneses, que tutela a Proteção Civil, reiterou hoje que são desaconselhadas as viagens não essenciais para a ilha de São Jorge, devido à crise sismovulcânica.

"Tendo em conta a intensidade da atividade sísmica e o nível de risco vulcânico que está identificado com o nível de alerta V4, entendemos que não é aconselhável deslocações para São Jorge que não sejam por razões estritamente necessárias", afirmou o governante à agência Lusa, nas Velas.

O secretário regional falava após ter participado numa reunião com o presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, com o presidente da Câmara das Velas e com os responsáveis do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica (CIVISA) e da Proteção Civil.

Clélio Meneses desaconselhou as deslocações para São Jorge, sugerindo o adiamento das atividades desportivas ou culturais marcadas para a ilha.

"Na ocorrência de uma situação de sismo de maior magnitude ou de uma erupção vulcânica será maior o número de pessoas" a retirar e por isso, nesta fase, "não se aconselha que haja deslocações para São Jorge do exterior", acrescentou.

A atividade sísmica na ilha de São Jorge "continua acima do normal" e nas últimas horas "foram sentidos 11 sismos", informou hoje o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Na quarta-feira, o CIVISA elevou o nível de alerta vulcânico na ilha de São Jorge para V4 (de um total de cinco), o que significa "possibilidade real de erupção".

Perante este cenário, o executivo açoriano recomendou à população com maiores vulnerabilidades da principal zona afetada (na ilha de São Jorge entre Velas e a Fajã das Almas) que abandone as suas casas.

Também na quarta-feira, a Proteção Civil dos Açores ativou o Plano Regional de Emergência devido à elevada atividade sísmica que se regista em São Jorge desde sábado.

Os planos de emergência municipais dos dois concelhos da ilha, Calheta e Velas, também já foram ativados.