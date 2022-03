Paulo Cafôfo acaba de tomar posse como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, integrando o novo Governo liderado por António Costa, cuja cerimónia de tomada de posse teve início às 17 horas deste quarta-feira, no Palácio da Ajuda.

Cafôfo passa a ser o quarto madeirense a assumir uma Secretaria de Estado e o segundo a ter à sua responsabilidade as Comunidades Portuguesas, pasta que teve Manuel Correia de Jesus como secretário de Estado entre 1987 e 1991.

A tomada de posse do novo Governo da República acontece dois meses depois das Eleições Legislativas, que tiveram lugar a 30 de Janeiro. Na origem deste ‘atraso’ esteve uma decisão do Tribunal Constitucional que levou à repetição do acto eleitoral nas assembleias de voto onde foram anulados mais de 150 mil votos do círculo eleitoral da Europa.