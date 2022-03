Clube Naval da Calheta vence Campeonato de Maratona 2022

O Porto do Funchal recebeu, este domingo, 20 de Março, o Campeonato de Maratona 2022, que foi ganho pelo Clube Naval da Calheta ao somar 146 pontos.

Já o segundo lugar foi entregue ao Centro Treino Mar com 138 pontos e o terceiro a Associação Náutica de Câmara de Lobos com 92 pontos.

Compareceram à linha de largada 65 embarcações, envolvendo 76 atletas oriundos da Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol, Associação Náutica de Câmara de Lobos, do Centro Treino Mar, do Clube Naval da Calheta e do Clube Naval do Funchal.

Os campeões regionais irão representar a Madeira no Campeonato Nacional da Especialidade, a ter lugar de 17 a 19 de Junho em Ponte de Lima.

Pódios da competição:

K2 Seniores – 1º Marco Gomes/António Ribeiro (CTM), 2º José Ferreira/João Ornelas (ANCL), João Câmara/Bruno Afonso (CNC);

K2 Juniores – 1º Afonso Costa/Rosélio Barros (ANCL), 2º Luís Pires/José Ornelas (CTM).

K1 Seniores – 1º Bernardo Pereira (CNC), 2º David Fernandes (CNC), 3º Paulo Teles (CTM);

K1 Juniores – 1º Miguel Orfão (CNC), 2º Diogo Ferreira (CNC), 3º Paulo França (CTM);

K1 Juniores Femininos – 1º Luisa Pereira (CTM), 2º Sara Gil (CTM), 3º Maria Freitas (CTM);

K1 Master A – 1º Pedro Mendes (CNF)

K1 Master B – 1º Vitor Chaves (CTM), 2º Rui Gonçalves (ANCL).