Mau tempo impede realização de workshop promovido pelas Mulheres Socialistas da Madeira

Foi cancelado o workshop sobre 'Liderança e Intervenção Política' que as Mulheres Socialistas da Madeira iriam promover amanhã, pelas 09h30, no Castanheiro Boutique Hotel, com a participação de Sónia Fertuzinhos, ex-presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas e deputada à Assembleia da República.

Em causa está o voo da oradora/formadora convidada não ter conseguido aterrar na Madeira devido às más condições climatéricas.